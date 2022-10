Dia das Crianças: 5 filmes disponíveis no streaming para assistir com os pequenos

Mais um Dia das Crianças chegou e, com ele, o feriado de Nossa Senhora de Aparecida. Com os pequenos de folga da escola, os pais precisam pensar em opções que divirtam e mantenham as crianças entretidas nesse dia muito esperado.

Apesar das opções de passeios culturais que voltaram com força em 2022, muitos optam por passar a data em casa com os pequenos. Para isso, uma maratona de filmes infantis ou animados são sempre uma boa escolha.

Separamos uma lista com cinco longas que chegaram ao streaming nos últimos tempos e podem ser uma boa alternativa para se divertir com os filhos neste 12 de outubro. Confira:





1. Pinóquio (2022) - Disney+

Pinóquio, o mais novo live-action dos estúdios Disney, chegou ao serviço de streaming da empresa em setembro e pode ser uma boa opção para as crianças que ainda não conhecem a clássica história do boneco de madeira.

Além das mensagens importantes da trama, o longa conta com elenco de peso. Tom Hanks vive o entalhador Gepeto, Benjamin Evan Ainsworth interpreta Pinóquio, Joseph Gordon-Levitt é o Grilo Falante e Cynthia Erivo dá vida à Fada Azul.

2. A Fera do Mar (2022) - Netflix

Animação disponível na Netflix, A Fera do Mar conta a história da pequena Maisie Brumble, uma jovem ambiciosa e corajosa que foge do orfanato em que vive para embarcar clandestinamente em um navio de caçadores de monstros.

Do mesmo diretor de Moana, Chris Williams, o filme cativa tanto o público adulto quanto os pequenos ao falar sobre amizades improváveis e gerar reflexões sobre o que ou quem os humanos consideram monstros.





3. Turma da Mônica: Laços (2019) - Amazon Prime Video

A versão live-action de A Turma da Mônica também é uma boa opção para este Dia das Crianças. Disponível no Amazon Prime Video, a trama mostra Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali em uma missão para descobrir o paradeiro do cachorro Floquinho.

A sequência do longa, Turma da Mônica: Lições (2021), também pode ser assistida na plataforma de streaming e mostra mais um “plano infalível” dos amigos depois que os pais de Mônica decidem mudá-la de colégio.





4. DC Liga dos SuperPets (2022) - HBO Max

Nova animação da Warner Bros., DC Liga dos SuperPets chegou à HBO Max em 26 de setembro e mostra os heróis da DC Comics sob um ótica diferente.

O longa segue Krypto, cachorro do Homem de Aço que vive ao lado do herói defendendo a cidade de Metrópoles do crime. Quando ele e outros membros da Liga da Justiça são sequestrados por Lex Luthor, Krypto precisa reunir uma equipe de SuperPets para resgatá-los.





5. Red: Crescer é Uma Fera (2022) - Disney+

Outra animação disponível no Disney+, Red: Crescer é Uma Fera já é um dos grandes sucessos da plataforma de streaming neste ano e também pode ser uma boa opção para assistir com as crianças.

O filme acompanha a vida de Mei Lee, uma garota de 13 anos indecisa entre continuar a viver sua vida de criança ou crescer e se tornar uma adolescente. Em meio a isso, ela enfrenta um problema: sempre que passa por emoções muito fortes, se transforma em um panda vermelho gigante.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais