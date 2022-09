Diretor de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ diz que ainda faria sequência: ‘Seria como as crônicas de Elio’

Luca Guadagnino, diretor responsável por Me Chame Pelo Seu Nome, revelou que ainda gostaria de realizar uma sequência do longa, mas com foco apenas em Elio, interpretado por Timothée Chalamet.

Segundo o site Indie Wire, o diretor afirmou, no entanto, que não usaria esse termo para descrever seu projeto. “Uma sequência é um conceito americano. Seria mais como as crônicas de Elio, as crônicas desse jovem garoto se tornando um homem. É algo que eu quero fazer”, disse.

No longa original, inspirado no livro de mesmo nome escrito por André Aciman, o personagem de Chalamet se apaixona por Oliver, acadêmico vivido por Armie Hammer que passa um verão na casa de Elio na Itália para ajudar nas pesquisas do pai do jovem.

Aciman chegou a publicar uma continuação do livro em 2019, intitulada Me Encontre, mas, de acordo com a ideia de Guadagnino, a sequência nas telas não seguiria a mesma direção que a da literatura.

O diretor e Chalamet criaram um bom relacionamento durante as filmagens do filme em 2017 e agora divulgam uma nova colaboração, o longa Bones And All, que teve sua estreia mundial na sexta-feira, 2, no 79º Festival de Veneza.

Timothee Chalamet com Luca Guadagnino e a atriz Taylor Russell durante a divulgação do filme 'Bones And All' no Festival de Veneza. Foto: Marco Bertorello/AFP - 02/09/2022

Polêmicas de Armie Hammer

A razão pela qual os planos do diretor para uma sequência terem mudado pode ter relação com polêmicas recentes envolvendo o ator Armie Hammer, que vive Oliver em Me Chame Pelo Seu Nome.

As primeiras acusações contra o artista surgiram em janeiro de 2021, quando ele teve mensagens vazadas que revelavam fantasias sexuais extremas, como canibalismo e violência.

Pouco tempo depois, Hammer foi acusado de estupro por uma jovem que alega que viveu um relacionamento com ele enquanto ele ainda era casado com a celebridade televisiva Elizabeth Chambers.

Ele acabou tendo trabalhos cancelados e, em julho deste ano, foi visto trabalhando como vendedor nas Ilhas Cayman, apesar de negar a informação.

No dia 2 de setembro, chegou ao Discovery+ uma série que revela detalhes das acusações de abuso, assédio e canibalismo envolvendo o ator e sobre o ambiente tóxico em que ele cresceu. Contudo, a produção foi criticada por uma das vítimas.

O ator Armie Hammer protagonizou 'Me Chame Pelo Seu Nome', mas teve a carreira abalada após acusções de abuso sexual. Foto: Chris Helgren/Reuters - 07/09/2018

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais