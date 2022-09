Disney anuncia ‘Divertida Mente 2′ para 2024

A Pixar anunciou nesta sexta-feira, 9, que Divertida Mente ganhará uma sequência. O anúncio de Divertida Mente 2 foi feito durante a D23 Expo.

A feira anual da Disney revelou novidades de cinema e animação. A estreia de Divertida Mente 2 está prevista para 2024, durante o verão do hemisfério norte, ou seja, entre os meses de junho e agosto.

Pixar

O diretor Kelsey Mann, produtor Mark Nielsen e roteirista Meg LeFauve estão trabalhando na nova aventura dentro da cabeça da agora adolescente Riley – que pode ou não estar sentindo todos os tipos de emoções.

O filme de 2015 foca em Riley, uma pré-adolescente que passa por diversas emoções ao se mudar do Meio-Oeste dos EUA para San Francisco. As emoções Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza moram no Quartel-General, o centro de controle dentro da mente de Riley, onde eles a ajudam com conselhos diariamente.

Enquanto Riley e suas emoções se esforçam para se ajustar à nova vida em San Francisco, a turbulência no Quartel-General aumenta.