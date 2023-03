Disney+ anuncia especial musical para celebrar lançamento do novo álbum de Miley Cyrus

Nesta sexta, 10, Miley Cyrus lança seu oitavo álbum de estúdio, intitulado como Endless Summer Vacation. O projeto conta com 13 faixas, incluindo o sucesso Flowers, single que já passou seis semanas no topo da Billboard Hot 100. Para celebrar o lançamento, o Disney+ estreia, na mesma data, às 15h, um especial musical com a cantora.

Em Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), a artista sobe ao palco para cantar sete músicas do álbum - além de Flowers -, um de seus sucessos clássicos e uma interpretação especial com Rufus Wainwright. Veja o pôster divulgado pela plataforma.

Pôster do especial 'Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)' Foto: Disney/Divulgação

Intercalando com as apresentações musicais, o especial, no qual a cantora também exerce a função de produtora, contará com entrevistas exclusivas na famosa casa em Los Angeles onde Frank Sinatra morou e onde Miley filmou o clipe de Flowers.

O programa é considerado como uma continuação de Backyard Sessions, uma série de videoclipes que começou em 2012 e mostra Miley e sua banda em apresentações gravadas ao vivo com uma atmosfera intimista ao ar livre.

O Disney+ também divulgou um trailer de Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions).