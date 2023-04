Disney anuncia live-action de ‘Moana’ com retorno de Dwayne Johnson

Nesta segunda-feira, 3, a Walt Disney Studios revelou que está produzindo uma versão live-action de Moana, animação lançada pelo estúdio em 2016.

A novidade foi anunciada por Dwayne Johnson, o The Rock, em um vídeo gravado diretamente do Havaí ao lado de suas duas filhas.

O ator deu voz ao personagem Maui no longa e será um dos produtores do novo filme. Além dele, Auli’i Cravalho, que dublou Moana na versão original em inglês, também fará parte do time de produtores executivos.

“Estou profundamente emocionado e cheio de gratidão por trazer a bela história de Moana para a tela em live-action. Esta história é minha cultura e é emblemática sobre a graça e a força guerreira de nosso povo”, disse Johnson no anúncio.

A animação se passa em uma ilha do Pacífico Sul, onde Moana é a única filha do chefe da tribo em que vive. Quando uma praga ameaça o futuro de seu povo, ela embarca em uma aventura pelos mares ao lado do semideus Maui.

Até o momento, não foram divulgados nomes no elenco e nem previsão de estreia para o live-action.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais