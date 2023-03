Disney lança trailer e pôster da nova série ‘Crossover’

O Disney+ lançou na última semana o trailer oficial da nova série original Crossover. A produção, que inclui os atores Derek Luke e Daveed Diggs, é baseada no romance best-seller de Kwame Alexander. Com a produção da 20th Disney Branded Television, a série estará disponível somente a partir de 5 de abril, simultaneamente com Estados Unidos.

Crossover narra a história da família Bell. Com dois irmãos adolescentes apaixonados por basquete desde a infância, Josh (Jalyn Hall) e Jordan (Amir O’Neil), o pai, que é ex-jogador profissional de basquete e treinador dos meninos e a mãe, que se importa mais com a vida acadêmica do que com o esporte.

Disney lança pôster da nova série 'Crossover Foto: Disney +/ Divulgação

Narrada pela versão mais velha de Josh (Daveed Diggs) a série contará a jornada dos irmãos, agora adultos, mostrando os percalços dentro e fora das quadras. Com a participação de Derek Luke como Chuck Bell, pai dos meninos, Sabrina Revelle como Crystal Bell, a matriarca da família, Deja Monique Cruz como Maya, melhor amiga dos irmãos, Trevor Raine Bush sendo Vondie, colega de time e melhor amigo de Josh e Skyla I’Lece como Alexis, uma amiga de infância que retornou à cidade e está mexendo com os irmãos. Além desses, a produção contará com a participação especial de Phylicia Rashad sendo Barbara, avó dos meninos e mãe de Chuck.





Kwame Alexander, Damani Johnson e Kimberly A. Harrison assinam como produtores executivos e showrunners. LeBron James, Maverick Carter, Jamal Henderson e Lezlie Wills, da SpringHill Company, também são produtores executivos, juntamente de George Tillman Jr., Bob Teitel, Robert Prinz e Jay Marcus, da State Street Pictures, e Daveed Diggs, Todd Harthan e Erin O’Malley.

