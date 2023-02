Disney prepara sequências para ‘Frozen’, ‘Toy Story’ e ‘Zootopia’, diz site

Após o sucesso de Avatar: O Caminho da Água, que se tornou a quarta maior bilheteria da história do cinema, e de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que arrecadou quase R$ 2 bilhões apenas no fim de semana de estreia, a Disney quer investir em novas sequências para filmes que são sucesso de público.

Foi o que revelou o site norte-americano The Wrap. Segundo o portal, a companhia prepara um terceiro filme para Frozen, um quinto para Toy Story e um segundo para Zootopia.

Leia também ‘Sombras de Um Crime’, suspense com Liam Neeson e Jessica Lange ganha trailer; assista

Disney planeja quinto filme para 'Toy Story'. Foto: Pixar

Marcas registradas da empresa, as animações chegaram, até mesmo, a ser reconhecidas em premiações como o Oscar. O primeiro filme de Frozen apresentou as princesas Anna e Elsa, que se tornaram algumas das mais queridas do público infantil.

O longa arrecadou US$ 1,2 bilhão no mundo todo – equivalente a R$ 6,2 bilhões na cotação atual – e ganhou uma continuação em 2020.

Zootopia também conquistou a audiência com a história de Judy e Nick Wilde, uma coelha e uma raposa falantes. Com discussões sobre machismo e racismo, o longa faturou o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2017.

Continua após a publicidade

Em novembro, Zootopia também ganhou uma série de seis episódios no Disney+. Cada capítulo aprofundava a história de outros personagens presentes na animação.

Toy Story marcou a história da companhia e inovou o modo de fazer animações. Os últimos filmes da franquia, Toy Story 3 e Toy Story 4, também foram reconhecidos pelo Oscar como Melhores Filmes de Animação.

Ainda não há informações sobre o enredo de cada sequência.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais