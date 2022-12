Disney+ revela primeiras imagens da 2ª temporada de ‘Loki’; confira

A Disney revelou, nesta segunda-feira, 19, as primeiras imagens da segunda temporada da série Loki, da Marvel. A data de estreia do seriado no Disney+, no entanto, não foi anunciada no vídeo sobre as novidades da plataforma em 2023.

Com narração de Tom Hiddleston, protagonista da história, o vilão da franquia de Thor apareceu ao lado de Mobius, vivido por Owen Wilson.

“2023 no Disney+ vai ser um ano e tanto. Novas histórias, rostos e algumas feições conhecidas... Como a desse rapaz bonito aqui [Loki]”, disse o artista.

A Disney mostrou até imagens inéditas do seriado Ahsoka, do universo Star Wars. Assista:

Loki acompanha o personagem homônimo da obra, irmão de Thor, após a sua morte na franquia de Vingadores. Na história da série, o vilão descobre as várias ramificações de tempo no multiverso da Marvel.

Relembre o trailer da primeira temporada: