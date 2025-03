Do Paredão para as redes sociais: Ex-BBBs 25 conquistam seguidores mesmo fora da casa

Com quase dois meses desde a estreia do Big Brother Brasil 2025, vários brothers e sisters já passaram pelo Paredão e foram eliminados do programa. Por mais que estejam fora da casa, a popularidade dos que saíram não parou de crescer. Veja abaixo o número de seguidores que cada competidor ganhou no Instagram após a sua eliminação no programa.

Os dados foram levantados pelo Estadão em parceria com a Cast Insights.

Todos os participantes que foram eliminados ganharam mais seguidores após deixarem a casa. Porém, nem todos ganharam na mesma proporção ou mantiveram esse ritmo de crescimento.

Entre todos os eliminados, Raissa foi a competidora que ganhou o maior número de seguidores após deixar o programa. Com 150 mil seguidores no momento da sua eliminação, no dia 28 de janeiro, ela hoje conta com quase 400 mil.

Diogo também mostrou a sua força nas redes. Ele ganhou mais de 130 mil seguidores após a sua eliminação, no dia 25 de fevereiro - um número um pouco menor do que o da Raissa, mas conquistado num período muito menor de tempo.

Um dos primeiros eliminados do BBB 25, Marcelo, é o ex-competidor que menos ganhou seguidores após a eliminação. Desde que saiu do programa, ele teve um acréscimo de apenas 17 mil seguidores.

Camilla, a competidora que foi eliminada na semana passada, já ganhou mais de 49 mil seguidores no seu perfil em apenas alguns dias. Com esses números, ela já ultrapassou tanto Marcelo quanto Gabriel em seguidores totais.

Dados: Cast Insights; Reportagem: Guilherme Guerreiro; Infografia: Bruno Ponceano; Editora de Cultura e E+: Maria Fernanda Rodrigues; Editora de infografia: Regina Elisabeth Silva; Editores-assistentes de infografia: Adriano Araujo e William Mariotto