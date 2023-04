‘Drácula: A Última Viagem do Deméter’ ganha primeiro trailer; veja

A Universal Pictures divulgou nesta sexta-feira, 28, o trailer de Drácula: A Última Viagem de Deméter. O filme chega em agosto nos cinemas.

O thriller conta a história do navio mercante russo Deméter, que foi fretado para transportar cargas particulares da Carpathia, na Romênia, até Londres. Fãs de Drácula sabem bem que as tais cargas eram os pertences do rei dos vampiros, além de seu servo Renfield e um caixão contendo seu corpo.

Dirigido por André Ovredal, Drácula: A Ùltima Viagem do Deméter conta com Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham e David Dastmalchian no elenco.