Dudu Camargo se manifesta pela 1ª vez após demissão do SBT: ‘Julga sem conhecer’

O apresentador Dudu Camargo se manifestou pela primeira vez após a demissão do SBT. Ele comandava o programa Primeiro Impacto, mas foi desligado depois de sete anos na emissora por uma decisão de Daniela Beyruti, vice-presidente da empresa e filha de Silvio Santos.

Camargo escolheu alterar a descrição de seu perfil no Instagram para um versículo bíblico. “O preconceituoso julga sem conhecer, já o sábio, procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim”, escreveu o apresentador.

Dudu Camargo se manifesta pela primeira vez após demissão do SBT. Foto: Instagram/@dudu_camargooficial/Reprodução

O SBT não informou o que levou à demissão. Camargo estava afastado da emissora desde abril para cumprir férias vencidas e, em maio, foi condenado por importunação sexual à cantora Simony. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e ele terá de pagar R$ 30 mil à artista por uma representação judicial de 2020.

O apresentador assumiu o programa Primeiro Impacto em 2016, com apenas 18 anos. À época, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lançou uma nota condenando a contratação de Camargo, que afastou jornalistas do noticiário.