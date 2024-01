‘É estranho’, diz Wanessa Camargo sobre interação com Rogério Flausino durante festa do BBB 24

Na última quarta-feira, 24, a festa do Big Brother Brasil 24 contou com show exclusivo da banda Jota Quest, da qual Rogério Flausino, 51 anos, é vocalista. Em conversa na academia, Wanessa Camargo, 41 anos, contou para Deniziane, Alane, Beatriz e Matteus, enquanto conversavam sobre o possível show de Ana Castela no programa, que era muito próxima de Flausino e que a interação dos dois foi estranha: “Cara, eu conheço o Rogerinho há muitos anos. Eu conheço a banda há muitos anos. É muito estranho”.

Wanessa Camargo comenta sobre interação com Rogério Flausino após show da banda Jota Quest no BBB Foto: Reprodução de Vídeo / Rede Globo

A sister então contou sobre os dois durante o show, depois que Beatriz perguntou como eles se olhavam: “Ele não olhava como olhava para você. No máximo, ele fez assim com a cabeça uma hora, assim, que eu vi que ele deu um ‘oi’. Eu acho que foi um ‘oi’. É estranho você olhar para uma pessoa que você conhece de um tempo”.

Internautas lembram que Rogério Flausino já foi apontado como suposto namorado de Wanessa Camargo, durante os anos 2000:

Wanessa hoje está com Dado Dolabella, com quem reatou o namoro após quase 20 anos separados. Ela já foi casada com Marcos Buaiz, com quem teve dois filhos: José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9. Hoje, Flausino é casado com Ludmila Alves Carvalho e também tem dois filhos: Nina, 16 anos, e Miguel, 8 anos.