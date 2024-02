Eliminado do BBB, Marcus detona jogo de Fernanda: ‘Se faz de sonsa’

Marcus Vinicius, do BBB, no 'Mais Você' Foto: Reprodução X / Gshow

Marcus Vinicius foi o eliminado do paredão desta terça, 13, do Big Brother Brasil. Ele entrou na berlinda com Davi e Isabelle, e saiu com 84,86% votos. Como de praxe, o eliminado tomou café da manhã no Mais Você - com a diferença de que Ana Maria não apresentou hoje e o comando ficou a cargo de Fabricio Battaglini e Talitha Morete.

Durante o programa, Marcus mostrou que não tem meias palavras para dizer o que pensa - estratégia que poderia ter o levado longe no jogo, se não fosse a complicada disputa neste paredão, enfrentando dois dos participantes tidos como favoritos do público - a depender do termômetro das redes sociais. Marcus assistiu a alguns vídeos e comentou cada um deles. A reação dele ao assistir o momento em que Fernanda o critica no quarto foi bastante comentada no X, antigo Twitter. "Ela se faz de sonsa", alfinetou Marcus. "Não tem coragem de falar na casa e comprou as pessoas com a pulseira do VIP e três jujubas. Eu não estava errado", disse.





Sobre o momento em que Rodriguinho coloca o brother como alvo, o paraense desabafou: “Ele é falso. Vai atrás, pede desculpa...”. E ainda criticou a postura do ex-Travessos no jogo. “Ele não aproveita nada da casa!”, afirmando que o brother “desmerece o programa”.

Os apresentadores do Mais Você relembraram a trajetória de Marcus, de vendedor de empadinhas a comissário de bordo, até chegar ao BBB. O agora ex-brother ainda divertiu ao “pedir emprego” no fim do programa. “Podem me chamar pra fazer reportagem!”, disse.