Quanto Maike ganhou em prêmios no BBB 25?

Maike se despediu do BBB 25 como um dos participantes que mais venceram provas do líder na história do reality. Antes de ser eliminado no 15º Paredão, o brother conquistou cinco lideranças e acumulou diversos prêmios.

Participante deixou o BBB 25 após acumular mais de R$ 400 mil em prêmios ao longo da edição Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Ao longo da edição, Maike faturou R$ 83.910 em dinheiro, um apartamento no valor de R$ 260 mil e uma viagem para a Europa com acompanhante avaliada em R$ 70 mil. Ele também garantiu um ano de produtos de limpeza e um ano de alimentos, oferecidos pelos patrocinadores.

A trajetória do ex-atleta nas provas começou logo no início do programa, quando venceu a primeira prova de resistência em dupla com Gabriel. Depois, acumulou novas vitórias, incluindo uma dinâmica de quebra-cabeça vendado, outra prova de resistência e provas rápidas no Modo Turbo.

Com cinco lideranças, Maike igualou o recorde de Lucas Henrique, o Buda (BBB 24), e Kadu Parga (BBB 10). Ele ultrapassou nomes como Fabiana Teixeira (BBB 12), Amanda Djehdian (BBB 15), Emily (BBB 17) e Bruna Griphao (BBB 23), que conquistaram quatro lideranças cada.

A final do BBB 25 está marcada para o dia 22 de abril.