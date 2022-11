Emmy Internacional: ‘Sex Education’, ‘Vigil’ e ‘Help’ são destaques; veja a lista dos vencedores

Publicidade

O Emmy Internacional, premiação que reconhece a excelência de produções exclusivamente para a TV produzida em língua não inglesa, premiou seus vencedores na noite de segunda-feira, 22, em Nova York, nos Estados Unidos.

O destaque foi para o Reino Unido, que venceu 7 das 15 categorias que estava concorrendo. A cerimônia, que também premia conteúdo de língua não inglesa produzido para TV americana, premiou Sex Education, disponível na Netflix, como a Melhor Série de Comédia, Vigil, para Melhor Série de Drama, e na categoria Filmes e Minisséries para TV, a produção Help foi a vencedora.

Dougray Scott, vencedor com 'Irvine Welsh’s Crime', e Amanda Warren Foto: ANGELA WEISS/AFP

O Brasil recebeu três indicações, com Letícia Colin indicada na categoria de Melhor Atriz pelo seu papel em Onde Está Meu Coração, série original do Globoplay, mas a vencedora da noite foi Lou de Laâge, da França, por Le Bal des Folles. A novela das 18h, da TV Globo, Nos Tempos do Imperador, exibida entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, foi indicada como Melhor Telenovela. No entanto, o vencedor da categoria foi YeonMo, da Coreia do Sul.

Letícia Colin no Emmy International 2022 Foto: EFE/EPA/JASON SZENES

Completando a lista, O caso Evandro, também disponível no Globoplay, concorreu na categoria de Melhor Documentário, mas levou o prêmio foi o francês Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre. Este ano, foram 60 indicados de 23 países que concorrem em 15 categorias.

Veja a lista de completa vencedores do Emmy Internacional 2022:

Programação de arte: Freddie Mercury: The Final Act (Reino Unido) Entretenimento não roteirizado: Love On The Spectrum (Austrália) Atriz: Lou De Laâge, Le Bal Des Folles (França) Comédia: Sex Education (Reino Unido) Programa de horário nobre nos EUA em idioma estrageiro: Buscando A Frida (EUA) Documentário de esporte: Queen Of Speed (Reino Unido) Infantil - Factual e entretenimento: My Better World (África do Sul) Infantil - Produção com atores: Kabam! (Holanda) Infantil - Animação: Shaun The Sheep: Flight Before Christmas (Reino Unido) Novela: Yeonmo (Coreia do Sul) Filmes e minisséries para TV: Help (Reino Unido) Série de curta duração: Rūrangi (Nova Zelândia) Ator: Dougray Scott - Irvine Welsh’s Crime (Reino Unido) Documentário: Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre (França) Drama: Vigil (Reino Unido)