A trama Dexter vai ganhar um prelúdio sobre a juventude do técnico forense. Segundo a Variety, a emissora Showtime está encomendando uma nova série, com título provisório Dexter: Origins.

Encomendada pela Showtime, série ‘Dexter’ terá prelúdio sobre juventude de serial killer Foto: Reprodução

Leia também 'Dexter': novo trailer revela surpresas da nova temporada

Ainda segundo a Variety, a série vai mostrar quando Dexter Morgan, personagem vivido por Michael C. Hall, vai se formar na faculdade e entrar no Departamento de Polícia de Miami. Os fãs vão poder ver versões mais jovens de vários personagens de Dexter, incluindo Harry (James Remar na série original), que está vivo, e Deb (Jennifer Carpenter, na série original.

O Showtime também está estudando o desenvolvendo de uma sequência para Dexter: New Blood. Com um possível sinal verde, a continuação será focada no filho de Dexter, o personagem Harrison (Jack Alcott). De acordo com a Variety, a emissora considera outras possibilidades de derivados focados no Trinity Killer, interpretado por John Lithgow.