‘Enfermeira’: Netflix lança série inspirada em caso real de profissional condenada por homicídio

A Netflix vem investindo em produções de true crime – crimes reais com ampla notoriedade – e, nesta quinta-feira, 27, lançou a minissérie Enfermeira, baseada em um caso real. Dividida em quatro episódios, a série dinamarquesa conta a história de Christina Aistrup Hansen, enfermeira condenada a doze anos de prisão por quatro tentativas de homicídio em 2017.

A trama tem início quando a polícia, em março de 2015, recebe uma denúncia de uma enfermeira do Hospital Nykøbing Falster, Pernille Kurzmann, que suspeita que uma colega está matando pacientes. Durante a investigação, vários funcionários revelam que têm a suspeita de que Christina envenena pessoas há anos.

'Enfermeira' conta caso real de enfermeira condenada por homicídio. Foto: Tommy Wildner/Netflix/Divulgação

Enfermeira é baseada no livro The Nurse: The True Story Behind One of Scandinavia’s Most Notorious Criminal Trials (A Enfermeira: A verdadeira história por trás de um dos julgamentos criminais mais notórios da Escandinávia, em tradução livre), de Kristian Corfixen.

A produção é estrelada por nomes como Josephine Park, Fanny Bernth, Amalie Lindegård, Peter Zandersen e Dick Kaysø. A direção é de Kasper Barfoed.

Assista ao teaser, disponibilizado em inglês: