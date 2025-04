Enquete BBB 25: Quem sai entre Renata, Delma e Guilherme? Vote agora e veja parcial

Paredão formado: quem sai entre Guilherme, Delma e Renata? Foto: Globo/Divulgação

Após a eliminação de Vinícius, o Paredão deste domingo, 13, foi formado: Renata, Delma e Guilherme estão na berlinda. O Modo Turbo do BBB 25, cuja final é em 22 de abril, avança para o 17º paredão.

O líder da semana, João Pedro, indicou Guilherme direto ao Paredão. Renata e Delma, as duas mais votadas pela casa, também compõem o trio de emparedados. A eliminação de um deles será na terça-feira, 15.

Vitória, João Pedro e Diego Hypolito, por outro lado, já estão no Top 5 do reality. Vote em quem você acha que deve sair do programa.

