Enquete BBB 25 mostra que o público queria que João Pedro indicasse Delma; veja resultado

O BBB 25 está quase chegando ao fim e o novo líder, João Pedro, terá que indicar um participante para o Paredão nesta sexta-feira, 11.

Renata já está na berlinda. Ela foi a mais votada pela casa na noite de ontem, 10, em uma votação relâmpago após a prova do líder. Funcionou assim: os quatro brothers que se saíram pior na prova tiveram que escolher, entre si, quem seria o primeiro indicado ao Paredão do próximo domingo, 13.

A dinâmica ainda pode mudar com a Prova do Anjo prevista para a tarde de hoje. No momento, porém, cinco participantes podem ser escolhidos por João Pedro para enfrentar Renata. São eles: Diego Hypólito, Guilherme, Joselma, Vinícius e Vitória Strada.

João Pedro, novo líder do BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

Entre eles, quem você gostaria que fosse indicado? Vote abaixo.

Um terceiro brother será escolhido em votação da casa, também durante o programa de hoje.

Quando vai ser a próxima eliminação?

O próximo eliminado deixa a casa neste domingo, 13. Veja aqui como será a dinâmica dos próximos dias.