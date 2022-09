Entrevista de Hailey Bieber sobre Selena Gomez foi ‘um ato de coragem’, para Justin

Nesta semana, Hailey Bieber falou pela primeira vez sobre o relacionamento de Justin Bieber e Selena Gomez. Nesta quarta-feira, 28, fontes próximas ao artista revelaram ao portal Hollywood Life que o cantor está orgulhoso da mulher.

Ao podcast Call Her Daddy, a modelo negou rumores de que Justin Bieber teria traído a artista com ela, Hailey disse ainda que a escolha pelo casamento significou uma maturidade por parte do músico e também um jeito de “seguir em frente”.

“Justin não poderia estar mais orgulhoso de Hailey agora. Ele sabe que fazer essa entrevista não foi fácil e e não foi uma decisão que ela tomou alegremente, mas sentiu que era algo que precisava ser feito em um momento ou outro”, declarou a fonte do site.

“Justin aplaude Hailey por mostrar uma força e um ato de coragem tão incríveis. Ele a viu passar por tantos altos e baixos em seu relacionamento. Ela foi assediada e atacada só por estar com ele e a viu chorar muitas vezes por causa disso. Mas também viu como Hailey é resiliente e está orgulhoso de chamá-la de esposa”, completou.