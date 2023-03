Equipe de Bruna Griphao rebate participantes que pediram sua expulsão do BBB 23: ‘Puro oportunismo’

Na tarde da última segunda-feira, 27, Fred Nicácio e Key Alves pediram a expulsão de Bruna Griphao do Big Brother Brasil 23. Segundo eles, a atriz protagonizou uma agressão contra Amanda durante uma briga generalizada na sala. Contudo, a edição ao vivo do programa exibiu o momento e destacou o ocorrido como não intencional. Logo, a equipe da artista se posicionou.

No Instagram, o perfil da atriz a defendeu e compartilhou o momento da discussão e seus desdobramentos. “Bruna é humana, assim como todos os outros participantes. A edição hoje mostrou seu rompante de descontrole com o Facinho [Ricardo], que como ela mesma falou, aconteceu de um acúmulo de muitas coisas do jogo sem colocar para fora. Infelizmente a situação foi o gatilho para ela explodir, mas ambos já se desculparam, conversaram e já estão bem. Faz parte do reality show ser real”, iniciou o texto.

Suposta agressão de Bruna Griphao ocorreu durante uma discussão da atriz com Ricardo Foto: Reprodução de vídeo/Globo

Sobre a suposta agressão contra Amanda, a equipe reforçou que, como as imagens mostram, Bruna estava gesticulando durante a discussão no mesmo momento em que a médica se aproxima e é atingida pelo objeto que a atriz segurava. “Como Bruna estava com um roller na mão, Amanda teve que colocar gelo e a região do rosto naturalmente ficou avermelhada e inchou, mas em nenhum momento Bruna teve a intenção de atingir ela. No mesmo instante do ocorrido, pediu desculpas”, observou.

A movimentação de Key e Nicácio desagradou e também foi colocada em pauta na nota: “Ainda que outros participantes tenham surfado na narrativa da agressão por puro oportunismo, outros brothers e sisters do Quarto Deserto defenderam que não foi intencional e que Bruna não tinha visto Amanda”.