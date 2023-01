Especial da Netflix vai reunir astros dos Power Rangers após 30 anos

Os astros de Power Rangers estarão reunidos em um especial da Netflix que tem previsão de chegar ao streaming em abril. O encontro dos personagens marca 30 anos da estreia dos heróis. A informação foi divulgada pela EW.

O especial Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always terá participação dos integrantes David Yost (Billy, o ranger azul), Walter Emanuel Jones (Zack, o ranger preto) e Catherine Sutherland (Kat, a segunda ranger rosa). Além desses nomes, a produção contará com Steve Cardenas, Karan Ashley, Johnny Yong Bosch e Barbara Goodson.

À publicação, Jones disse que “nossa família Ranger tem uma conexão forte”. Já Yost celebrou a possibilidade de reencontro. “Foi uma experiência surreal estar no set de Power Rangers de novo após 28 anos”, afirmou.