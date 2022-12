Especial Porta dos Fundos: desta vez, o filme é de terror; relembre os outros lançamentos

Este ano, o Porta dos Fundos escolheu o gênero terror para contar a história do Especial de Natal. Com lançamento na Paramount+, no dia 21 de dezembro, a produção traz a história de um grupo de amigos que decide passar um feriado em uma cabana isolada no meio da floresta, até que coisas estranhas começam a acontecer. Criado por Fábio Porchat e Jonathan Marques, o personagem destaque da vez é o Papai Noel.

O elenco conta com Porchat, Antonio Tabet, Thati Lopes, Rafael Portugal, Raphael Logam, João Pimenta, Evelyn Castro e tem participação especial de Gregorio Duvivier.

Leia também Porta dos Fundos abandona religião em especial a la ‘Todo Mundo Em Pânico’ que mata o Natal

Especial Porta dos Fundos: dessa vez, o filme é de terror; relembre os outros lançamentos Foto: Laura Campanella/Divulgação

Confira a lista dos outros lançamentos de Especial de Natal do Porta dos Fundos:

Te Prego Lá Fora, 2021

Primeiro lançamento em desenho animado, o especial, também disponível na Paramount+, mostrou Jesus Cristo (Rafael Portugal) tentando superar os dilemas comuns de um adolescente. Em uma das cenas, Jesus chega a ir a um prostíbulo e aborda temas como a pornografia - além de questionar sobre o que aconteceria se ele fosse uma mulher.

Teocracia em Vertigem: Especial de Natal, 2020

Lançado no canal do YouTube da produtora, a história mostra a população da Judéia e nomes decisivos para o destino de Jesus (Fábio Porchat) compartilham depoimentos sobre o caso que levou à morte e ressurreição do filho de Maria, tendo como pano de fundo uma sociedade polarizada e manipulada pelos desejos das elites. O longa é uma paródia do documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa.

Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo, 2019

Disponível na Netflix, o roteiro mostra Jesus Cristo (Gregório Duvivier) prestes a completar 30 anos, sendo surpreendido com uma festa de aniversário ao voltar do deserto, onde se descobre gay e começa a namorar um rapaz, Orlando (Fábio Porchat). O longa também retrata Deus como mentiroso. Na época, a Justiça do Rio negou um pedido de liminar para que o filme fosse removido da plataforma de streaming.

Segundo a decisão, assinada pela juíza Adriana Sucena Monteiro Jara Moura, não havia motivos para que a obra fosse retirada do ar. A ação foi movida pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. A instituição alegou que o programa de humor ofendeu a honra de milhões de católicos, no qual “Jesus é retratado como um homossexual pueril, Maria como uma adúltera desbocada e José como um idiota traído”.

Continua após a publicidade

Especial de Natal: Se Beber, Não Ceie, 2018

Primeira parceria para lançamento do projeto de fim de ano entre Netflix e Porta dos Fundos, o longa retrata um episódio bíblico usando como inspiração o filme Se Beber, Não Case!, de 2009, protagonizado por Bradley Cooper, Zach Galifianakis e Ed Helms. No longa, os apóstolos acordam de ressaca no dia seguinte à última ceia e percebendo que Jesus Cristo (Fábio Porchat) havia sumido. O filme foi indicado e saiu vencedor do Emmy Internacional no ano seguinte na categoria de Melhor Comédia.

Especial de Natal - A Arca de Noé, 2017

Narrado como falso documentário, esse especial contou como Deus (Fábio Porchat) interpelou Noé (Gregório Duvivier) para construir sua arca. No longa, Deus chega por acaso e precisa lidar com um construtor que não segue suas orientações para fazer a embarcação e salvar a população do dilúvio.

Especial de Natal: Jesus Cristo, 2015

Continua após a publicidade

Nesse roteiro, quatro esquetes contam a trajetória de Jesus (Fábio Porchat), mostrando o filho de Deus na lavagem de pés até a sua pós-crucificação e Maria (Clarice Falção) e José (Gregório Duvivier) num programa de TV para revelar a Cristo, que na verdade, ele é filho de Deus (Gabriel Totoro).

Especial de Natal - O Velho Testamento, 2014

Disponível também no canal do YouTube da produtora, o Especial mostra uma entrevista com Inri Cristo e histórias adaptadas do Antigo Testamento. Em uma delas, Deus (Fábio Porchat), representado através de um homem negro (Babu Santana), tenta convencer Moisés (Luis Lobianco) a escrever os Dez Mandamentos, mas há um conflito pois ele só acredita na mensagem quando ele volta como um homem branco.

Especial de Natal - Porta dos Fundos, 2013

O primeiro Especial de Natal do Porta dos Fundos foi lançado no canal do YouTube em 2013 e mostra diversas passagens de Jesus Cris (Gregório Duvivier) e, entre elas, uma em que o filho de Deus apresenta a Maria (Júlia Rabello) e José (Antonio Tabet) Maria Madalena (Letícia Lima) como se fosse sua namorada.

Continua após a publicidade