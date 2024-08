‘Estrela da Casa’: Rivalidade se acirra após eliminação de Rodrigo Garcia

Mais tarde, outros participantes discutiram sobre as estratégias de jogo. MC Mayarah realizou um discurso sobre os cantores se apoiarem dentro da casa, independentemente das desavenças, após a volta de Unna da Batalha - participante que ela tinha indicado. “Se um participante ganhou, bata palma, independente de desavença”, afirmou ela.

Nick Cruz também falou quem são seus aliados durante uma conversa com MC Mayarah, Califfa, Evellin e Ramalho, que dormem no quarto laranja. O roadie, que dorme no quarto azul, disse: “Sou fechado com vocês. Da mesma forma que eu sou de verdade, e respeito todo mundo. Mas nunca me abriram o jogo lá [...] Não adianta chegar na final e ficar fazendo jogo sujo”.