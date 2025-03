Eva e João Pedro discutem no BBB 25 após comentário sobre Raio-X

Eva e João Pedro tiveram um desentendimento na manhã desta terça-feira, 11, no Big Brother Brasil 25. A discussão aconteceu no Quarto Fantástico, enquanto a fisioterapeuta se arrumava.

João Pedro e Eva brigam no Quarto Fantástico Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

PUBLICIDADE Tudo começou quando João Pedro mencionou que Eva teria ficado brava porque um dos participantes comentou que ela demorou quatro minutos no Raio-X. A sister negou e afirmou que apenas fez um comentário. O brother insistiu: “Demorou quatro minutos certinho”. Eva rebateu: “Vou demorar dez, se achar ruim.” O salva-vidas de rodeio lembrou que todos precisam respeitar o tempo da dinâmica para evitar punições. “Se a gente for para o Tá Com Nada, não vai falar nada para mim, não”, afirmou.

A sister não gostou da cobrança e respondeu de forma direta: “Vocês acordaram com vontade de me encher o saco, é? Não fico regulando nada de ninguém, aqui. Odeio que me regulem. Demorou quatro minutos, então você fica lá na frente regulando o tempo de todo mundo.”

João Pedro argumentou que há uma fila para cumprir o Raio-X, e Eva encerrou a conversa: “Tá bom, João Pedro”.