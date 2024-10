Ex-Fazenda, Larissa Tomásia, desabafa sobre haters: ‘Cruéis e desproporcionais’

Larissa Tomásia foi eliminada de A Fazenda 16 Foto: @larissatomasia via Instagram

Larissa Tomásia foi a segunda eliminada de A Fazenda 16. Assim que saiu do reality show na madrugada desta quarta-feira, 9, a influenciadora desabafou no seu Instagram sobre os ataques que tem sofrendo nas redes sociais. Isso por conta de seu envolvimento com o participante Sacha Bali.

PUBLICIDADE “Precisava vir aqui, pois estou recebendo uma quantidade enorme de mensagens cruéis e desproporcionais. Abrindo meu coração para vocês, está sendo muito pesado para mim ser humilhada por ter tido a coragem de ser eu mesma e encarar meus sentimentos. Indo direto ao ponto, eu escolhi me envolver com o Sacha, sim, e viver aquele momento”, começou. Ela completou dizendo que achava que o ator correspondia aos seus flertes, mas ao sair do reality e ver o que Bali falava dela, ela se sentiu traída e decepcionada.

“Lá dentro eu entendia que ele também queria, parecia existir um sentimento recíproco. Mais do que as coisas que ele me falava, ele demonstrava em atitudes o interesse dele por mim. Os sinais que ele mandava eram muito claros: os olhares, os cheiros, os abraços, os pedidos de carinho deitado ao meu lado, inclusive dizendo que se sentia atraído por mim, usando todas as palavras... Antes do beijo na festa, por exemplo, eu falei que ele poderia subir se não quisesse ficar comigo e as palavras dele foram ‘o pior é que eu não consigo’. E depois disso, ele me beijou por iniciativa própria”, relembrou.

Ela rebateu ainda as pessoas que diziam que ela só queria formar casal como forma de se proteger dentro da casa, o que Larissa garantiu que não e que vendo tudo que aconteceu, a influenciadora queria ter “sido mais racional”. “Nunca foi uma estratégia. Só eu sabia o que eu estava vivendo e sentindo ali dentro. Para mim não foi fácil ver uma das pessoas que eu mais admirava, falar de mim de uma forma que eu nunca imaginei. Como falei, as atitudes eram diferentes no dia a dia. E qual mulher nunca se envolveu mais do que deveria ao se sentir atraída por alguém?”, afirmou.

A agora ex-peoa pediu para as pessoas serem gentis e terem compaixão dela nesse momento: “Queria pedir que, por favor, reflitam um pouco mais e se coloquem no meu lugar antes de me enviarem as mensagens que estão me enviando, pois estão realmente passando do ponto. O jogo está só começando e, independente do resultado, daqui para frente, eu só gostaria de seguir em paz. Agradeço a todos que têm me apoiado. Vocês fazem a diferença na minha vida!”.