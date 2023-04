Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram na última segunda-feira, 24, em defesa do título do Big Brother Brasil 23 para Amanda. O lutador, que foi retirado do reality após suspeita de importunação sexual contra a influencer Dania Mendez, disse não entender por que muitas pessoas estão “falando mal, atacando, desmerecendo, humilhando, diminuindo” a história da sister.

“Por que tantas pessoas estão empenhadas em diminuir as vitórias da Amanda? Isso poderia ser uma visão única minha, afinal de contas, ela foi minha parceira, minha dupla dentro do jogo e me ajudou sempre que precisei, e vocês puderam ver o quanto ela me ajudou”, comentou o atleta.

Expulso do BBB 23, Cara de Sapato sai em defesa de Amanda: ‘A maior torcida é a dela’ Foto: Reprodução/Twitter

Sapato reforçou que identifica que a torcida da médica é a maior e não compreende por que isso “incomoda tanto algumas pessoas”.

“Estou vendo tanta gente na internet falando mal, atacando, desmerecendo, humilhando, diminuindo. Não consigo entender por que. Influenciadores, ex-participantes, formadores de opinião, todo mundo falando mal dela. Mas por quê? Isso engaja? Porque a gente sabe que tem gente hoje em dia que ganha a vida falando mal dos outros”, desabafou.

O lutador reforçou que “em nome do bem”, as pessoas estão odiando uma as outras e relembrou alguns pontos da trajetória da sua favorita.

“Amandinha é uma pessoa que se mostrou lá dentro, não ficou preocupada em lacrar, mas que construiu relações muito verdadeiras. É amiga, apoia, incentiva, segura sua mão, tem uma história linda e sempre tratou todo mundo com muito respeito e muita educação”, falou, ressaltando que existe um “respeito seletivo”.

Amanda chegou à final do programa após vencer a última prova de resistência, com tempo de 17h e 47 minutos. A dinâmica consistia em ficar sentada em uma cadeira giratória e segurando um card. Durante a disputa, as participantes poderiam apertar um botão que pausava a cadeira por trinta segundos por quinze vezes. Além da vaga na final, a sister também ganhou um carro do patrocinador.

A final do BBB 23 acontece nesta terça-feira, depois da novela Travessia, na Globo. A emissora ainda confirmou o valor do prêmio desta edição: R$ 2, 88 milhão