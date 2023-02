Fabio Caniatto, intérprete do Louro Mané, testa positivo para covid-19 e é afastado do ‘Mais Você’

O ator Fabio Caniatto, intérprete do Louro Mané, testou positivo para covid-19 e está afastado do programa Mais Você. A notícia foi dada por Ana Maria Braga, apresentadora da atração, nesta quarta-feira, 8.

“Eu não dei bom dia hoje para o meu Lourinho, porque nós estamos sem o Lourinho e seguiremos assim por mais uns dias”, informou. Louro Mané chegou a gravar uma mensagem para tranquilizar o público, dizendo que está bem.

Fabio Caniatto, intérprete do Louro Mané, testa positivo para covid-19. Foto: Mauricio Fidalgo/Globo

Fabio disse que está apenas com sintomas leves e contou ter tomado todas as doses das vacinas. “Vou aproveitar esse tempinho para treinar a cantoria e voltar ‘afiado’ para o programa. [...] Ana Maria, se você for cozinhar essas comidas gostosas que você faz todos os dias, manda um pouquinho para mim?”, brincou.

A apresentadora aproveitou para fazer um alerta sobre a covid-19. Ela relembrou que o vírus ainda está em circulação e que, no último dia, o Brasil registrou 9.217 novos casos e 94 mortes. “Mantenham sempre os cuidados, tomem vacina, se não tomaram ainda, e se cuidem”, orientou.

Lourinho testou positivo pra Covid, mas tá bem e logo logo tá de volta! #MaisVocê pic.twitter.com/D4yak71JI8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 8, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais