Fábio Porchat dá spoiler sobre nova temporada do seu programa no GNT e fala em especial para Xuxa

O humorista Fábio Porchat deu spoilers sobre a nova temporada do programa Que História é Essa, Porchat?, do GNT. Durante um café da manhã no Mais Você, ele conversou com a apresentadora Ana Maria Braga sobre as novas histórias e afirmou que haverá um especial sobre a Xuxa.

Fábio Porchat dá spoiler sobre nova temporada do seu programa no GNT Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Com estreia marcada para esta terça-feira, 14, o programa é conhecido por trazer histórias dos famosos. O programa sobre a Rainha dos Baixinhos está marcado para o dia 21. Porchat também falou que esta nova temporada tem participação de Anitta.

“Anitta já falou que vai. Já falou que tem 3 histórias que ela está escolhendo qual ela vai contar. As três ela disse que são bombásticas!”, declarou Porchat. “Eu imagino, porque ela tem histórias ‘histórias’!”, disse a apresentadora.

Ele aproveitou para adiantar as convidadas desta noite. “Simaria ao vivo é uma loucura. Vai ter Fernanda Paes Leme, Andréia Sadi. Só coloquei mulher hoje.” O programa, ao vivo, começa no GNT e, em maio, estreia na Globo.