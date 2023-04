Fábio William, César Galvão e Fabio Turci são desligados da Rede Globo

Os jornalistas Fábio William, César Galvão e Fabio Turci foram desligados da Rede Globo. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da emissora nesta quarta-feira, 5.

Wiliam entrou na empresa em 1996 e teve passagens pelo Jornal das 10, Bom Dia Brasil e Jornal da Globo. Em 2011, ele ocupou o cargo de âncora do DF1, no qual permanecia até o momento.

César Galvão fazia parte da emissora desde 1999 e atuava como repórter nos telejornais de São Paulo, especialmente em reportagens sobre violência e segurança pública.

Já Turci se juntou ao time de jornalistas da Globo em 2003. Foi correspondente em Nova York entre 2014 e 2018, e ao retornar, voltou a atuar como repórter em São Paulo.









Em comunicado, a Globo lamentou se despedir de “profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história” e disse que os desligamentos fazem parte “do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos”.

Leia a nota na íntegra:

“A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento. Comunicação da Globo”