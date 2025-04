Fala, Brother! Veja os assuntos mais citados pelos participantes que ainda estão na casa do BBB 25

Estamos na reta final do BBB 25, e os brothers e as sisters estão sentindo a pressão mais forte do que nunca. Embora restem somente 7 competidores no programa, ainda está rolando muito bate-boca. Mas quais tópicos dominam a conversa dos participantes? Veja abaixo a análise feita pelo Estadão e a Cast Insights.

“Deus” é a palavra mais falada pelos competidores que ainda estão no programa. Logo abaixo vêm tópicos como “Amor”, “Vida”, e até “Casa”. Palavras como “Sair” e “Fica”, dois termos relevantes ao programa, também aparecem perto do topo da lista.

Mesmo tão perto do final, os participantes quase não falam palavras como “Ganhou” e “Ganhar”. Embora “Vitória” seja um dos termos mais mencionados, vale ressaltar que além de ser uma palavra comum, também é o nome de uma sister que ainda está na casa - a atriz Vitória Strada.

De todos os competidores que ainda restam na casa, João Pedro é o que mais fala sobre o “Paredão”. Enquanto isso, Joselma é a participante que mais citou “Deus”, falando a palavra quase 700 vezes.

Dados: Cast Insights; Reportagem: Guilherme Guerreiro; Infografia: Bruno Ponceano; Editora de Cultura e E+: Maria Fernanda Rodrigues; Editora de infografia: Regina Elisabeth Silva; Editores-assistentes de infografia: Adriano Araujo e William Mariotto