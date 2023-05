Família de Sylvester Stallone estrela novo reality show; saiba como assistir

Sylvester Stallone e sua família são o objeto de um novo reality show. O ator, a sua mulher, Jennifer Flavin, e suas filhas, Sophia, Sistine e Scarlet, são protagonistas do programa A Família Stallone.

A atração está disponível a partir desta quarta-feira, 17, no Paramount+, mas o serviço de streaming disponibilizou o primeiro episódio completo no Youtube - veja abaixo.

O reality segue um formato similar a outros já conhecidos, como As Kardashians e Os Osbournes, no qual câmeras seguem os familiares durante o dia a dia deles. A produção também conta com bastidores de Stallone no set da série Tulsa King, também do Paramount+.

À agência Reuters, o ator disse que o programa busca mostrar que, apesar da família ser “muito afortunada”, ainda enfrenta “os mesmos problemas, os mesmos desejos, as mesmas necessidades e a mesma necessidade de amor” que o resto das pessoas.

Em 2022, Stallone e Jennifer quase se separaram. A modelo chegou a pedir o divórcio em agosto, após mais de duas décadas de casamento. A decisão parecia final, especialmente após o artista cobrir as tatuagens que tinha em homenagem à mulher.

Poucas semanas depois, no entanto, o casal anunciou a reconciliação. Três meses depois, Stallone disse ao The Hollywood Reporter que havia cometido um “erro trágico” ao colocar o trabalho à frente da família.

