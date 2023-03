Famosos se pronunciam em apoio à Lexa

Após as investidas que Mc Guimê deu em Dania Mendez, alguns famosos saíram em defesa de Lexa, mulher do cantor.

Lexa usou as redes sociais para falar que não irá mais acompanhar o programa e tirou do Twitter a #TeamGuime.

A cantora Anitta, fez um tweet no qual relembrou o término do casal em 2022, expondo que se intrometeu na época e, mais uma vez, fará o mesmo. “Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga, e depois eles voltam e eu me fo***. Hoje em dia, continuo sendo a mesma amiga”, escreveu a artista. Em outro momento, divulgou um print de uma conversa que ela pediu para acrescentar o nome de Lexa para a viagem de aniversário dela.

Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo.... hoje em dia continuo sendo a mesma amiga pic.twitter.com/JP0UQsUq80 — Anitta (@Anitta) March 16, 2023

A funkeira MC Carol também usou as redes sociais para falar do caso e disse estar incrédula com a situação. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra se posicionou dizendo como Lexa apoiava o cantor. “Esses ‘homens’, viu. A mulher linda, torcendo por ele, vibrando, lutando. Raiva”.

Não queria me pronunciar mas eu não estou me aguentando!!! Mano como que um macho c a aparência de um rato, faz isso em rede nacional? EU ESTOU INCRÉDULA! A autoestima do homem me assusta, porque namoral… Tem que ter muita autoestima e falta de senso, p fazer isso com uma — MC Carol (@mc_caroloficial) March 16, 2023

Esses “homens” viu… 😒

A mulher linda, torcendo por ele, vibrando, lutando, aff raiva 😤 — Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) March 16, 2023

Outra famosa que também falou sobre o assunto foi MC Mirella. A funkeira usou os stories das redes sociais para demonstrar apoio à colega de profissão. “O que a Lexa deve estar chorando é brincadeira. Está passando um filme na minha cabeça”, disse.

O influenciador Felipe Neto tweetou que o álcool não transforma ninguém. A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme publicou um post no qual diz que “entrou nas redes para ver sobre a festa e saiu em choque ao ver o assédio”. Outra perfil que também apoiou Lexa foi o da participante Amanda Meirelles.

O álcool não transforma ninguém, ele apenas revela. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) March 16, 2023