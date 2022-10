Fátima Bernardes volta ao ‘Encontro’ como convidada e dá spoiler do ‘The Voice Brasil’

Publicidade

Depois de quase quatro meses de sua saída do Encontro, Fátima Bernardes retornou ao programa da Globo. Nesta quinta-feira, 27, a ex-apresentadora voltou ao matinal para falar sobre sua estreia no The Voice Brasil.

O reality show de competição musical estreia dia 15 de novembro e, em entrevista a Patrícia Poeta, Fátima revelou que as audições às cegas e a fase do tira-teima já foram gravadas.

Fátima Bernardes já fez suas primeiras gravações no palco do reality musical.

“Já gravei sete programas, já gravei todas aquelas audições às cegas, quando os técnicos só ouvem e escolhem as vozes que quiserem e já gravamos a fase do tira-teima, quando eles realmente veem o time que escolheram e colocam eles frente a frente, de dois em dois, de quatro em quatro, para poder salvar alguns”, disse.

Nossa musa apresentadora hoje tá no #Encontro! 😍 Fátima Bernardes vai contar tudo sobre a nova temporada de #TheVoiceBrasil 👀 Quem tá vendo? ❤ @fbbreal pic.twitter.com/F47l8HMvzz — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) October 27, 2022

“É muito emocionante. O pessoal se emociona em casa, mas lá também. Você se envolve, porque a gente entrevista as pessoas, tanto antes de cantar, como depois. É muita emoção”, acrescentou. Sobre a nova experiência na carreira, Fátima revelou que tem sido difícil se acostumar com a nova rotina.

“Estou tendo a oportunidade de aproveitar a manhã de uma outra forma. Ainda estou desorganizada com horário e olha que sou organizada. Sou aquela pessoa que gosta de dar risquinho na agenda. Estou completamente perdida. São outras dinâmicas e outros processos no The Voice, estou me adaptando”, confessou.

