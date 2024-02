Na madrugada desta quinta-feira, 8, durante a festa do Big Brother Brasil 24, os ânimos oscilaram entre momentos de trégua entre rivais e crises entre aliados, enquanto alguns participantes desfrutavam de danças e diversão, outros lidavam com desconfortos e conflitos pessoais.

Beatriz, Alane e Fernanda dançam na festa do líder Foto: Reprodução de vídeo/ @bigbrotherbrasil via T

PUBLICIDADE A líder da semana, Fernanda, aproveitou sua festa para tentar estabelecer uma trégua com suas colegas de confinamento, Beatriz e Alane. O que começou como um gesto de reconciliação acabou proporcionando um breve momento de harmonia entre as três, que até dançaram juntas durante a celebração. Entretanto, a noite não foi livre de tensões. Enquanto Fernanda tentava manter a paz com algumas colegas, sua relação com Pitel enfrentou turbulências, resultando em uma discussão que expôs questões de confiança e ressentimento. Michel também levantou preocupações sobre a imagem de Fernanda dentro da casa, gerando desconfianças entre os participantes.

Apesar dos conflitos, a festa também teve seu lado de diversão, com danças animadas e até mesmo um quase strip-tease protagonizado por Matteus. No entanto, os momentos de descontração foram interrompidos pelo desconforto de Rodriguinho com as demonstrações de afeto entre Giovanna e MC Bin Laden, que acabaram perturbando seu sono no Quarto Gnomo.

Trégua entre rivais

Durante a festa, Fernanda, a Líder da semana, demonstrou sua habilidade na dança, compartilhando momentos de descontração com os demais participantes e deixando Alane boquiaberta.

Surpreendentemente, Fernanda decidiu estender uma trégua momentânea a suas colegas, Beatriz e Alane. Juntas, as três realizaram uma coreografia, mostrando uma breve pausa nas tensões do jogo e gerando surpresa entre os outros confinados.

Desentendimento entre aliados

Durante a festa, Fernanda e Pitel tiveram uma conversa séria na sala. Fernanda se sentiu mal porque acha que os outros participantes pensam mal dela. Ela disse que “se alguém falar que ela está fazendo algo errado, ela prefere se afastar”.

Publicidade

Fernanda também se chateou porque achou que Pitel e Rodriguinho estavam “falando dela pelas costas”. Pitel sugeriu que Fernanda conversasse com Rodriguinho para esclarecer tudo. Fernanda disse que “se sentiu constrangida depois que eles expressaram suas opiniões sobre ela”.

Um beijo incomoda muita gente

Rodriguinho não ficou calado diante da troca de carícias entre MC Bin Laden e Giovanna no Quarto Gnomo. Ao presenciar a cena, optou por sair do local, expressando sua opinião sobre o assunto na sala para Isabelle, Wanessa e Michel.

“Eu acho bem desnecessário”, reclamou Rodriguinho, enquanto compartilhava sua visão sobre o comportamento dos colegas. Enquanto a cantora Isabelle demonstrava apreço pela situação, Michel compartilhou sua perspectiva, destacando o desconforto que tal comportamento pode causar.