Filipe Ret exclui foto de aposta na vitória de MC Guimê

Os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil têm gerado repercussão aqui fora. Filipe Ret apagou a foto que mostrava a aposta no valor de R$100 mil que fez na vitória do cantor MC Guimê no BBB 23.

No Instagram, no dia 15 de fevereiro, Ret declarou: “Papo reto, apostei [R$] 100 mil que o Guimê vai ser o campeão desse BBB”. Para confirmar, ele divulgou o comprovante da aposta feita. Hoje, no entanto, após as acusações de assédio sexual por parte de Guimê e Cara de Sapato na casa, o cantor apagou o post.

Print da aposta do Filipe Ret na vitória de MC Guimê Foto: Reprodução/Instagram/@filiperet

O público acusa o funkeiro de assediar a mexicana Dania Mendez, que chegou na casa nesta quarta-feira, 15. Durante a festa do líder, Guimê deu várias ‘investidas’ na intercambista, assim como o participante Cara de Sapato.





Repercussão

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme tuitou que “entrou na rede social para saber sobre a festa e ficou chocada com o assédio no BBB 23″. Os internautas pedem a expulsão de Guimê e Cara de Sapato. Entre os assuntos mais falados no Twitter, estão os assuntos “assédio” e “expulsa os dois”.

Continua após a publicidade

Abro o Twitter pra ver fofoquitas da festa do BBB e dou de cara com assédio na festa. Tô em choque! — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 16, 2023