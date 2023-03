Filme ‘Chamas da Vingança’ ganhará série da Netflix

O The Hollywood Reporter anunciou nesta terça-feira, 28, que a Netflix adquiriu os direitos de Chamas da Vingança (Man on Fire), 2004, e que o streaming pretende adpatar a história em série. Ainda sem data de estreia, a primeira temporadora terá oito capítulos.

A série da Netflix contará a história de John Creasy (Denzel Washington), um ex-agente da CIA, que trabalha como segurança enquando Pita, uma menina de nove anos que ele protegia é sequestrada no México, ele parte para a vingança. Kyle Killen (Lone Star e Rua do Medo) será o showrunner.





Chamas da Vingança" (Man on Fire, 2004) Foto: Twentieth Century Fox/Divulgação





Publicado pela primeira vez em 1980, Man on Fire, de A.J. Quinnell, conta com quatro romances adicionais - The Perfect Kill, de 1992, The Blue Ring, de 1993, Black Horn, de 1994, e Message From Hell. de 1996 - todos apresentando o personagem Creasy. A série da Netflix é baseada em Man on Fire e The Perfect Kill.

Assista ao trailer do filme:

