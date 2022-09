Filme sobre Johnny Depp e Amber Heard ganha trailer; assista

O filme Hot Take: The Depp/Heard Trial ganhou seu primeiro trailer oficial nesta quarta-feira, 28, apenas um mês após o anúncio da produção. O longa dramatiza os eventos do controverso julgamento de difamação envolvendo Johnny Depp e Amber Heard , que aconteceu no primeiro semestre de 2022. A produção já está pronta e será exibida no streaming Tubi em 30 de setembro, contando com direção de Sara Lohman.

Mark Hapka interpretará Johnny Depp, enquanto Megan Davis será Amber Heard. O elenco ainda conta com Melissa Marty e Mary Carrig como as advogadas dos atores.

A premissa de Hot Take: The Depp/Heard Trial é dramatizar os dois meses de julgamento envolvendo os dois atores, além de abordar a relação tumultuosa de Depp e Heard, que resultou em um caso de difamação.

Resultado do julgamento do ex-casal

O julgamento do caso de Johnny Depp e Amber Heard teve início em em abril deste ano e chegou ao fim em junho, com a atriz condenada a pagar US$ 10 milhões (cerca de R$ 53,7 milhões) ao ex. Já o ator precisou desembolsar US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,7 milhões) a Amber.

Johnny Depp e Amber Heard em 2015. Foto: Kevork Djansezian / REUTERS

