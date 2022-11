Filmes de Natal: Netflix tem catálogo recheado com filmes natalinos para assistir até o final do ano

Publicidade

Os filmes de Natal já chegaram no catálogo da Netflix. São lançamentos e sequências que vão desde roteiros românticos até animações e histórias emocionantes. As produções já estão disponíveis para assinantes e outras vão ser lançadas até o final de novembro e começo de dezembro.

Gkay e Sérgio Malheiros em cena no filme 'Um Natal Cheio de Graça' Foto: Divulgação/Netflix

Os longas têm no elenco estrelas como Lindsay Lohan, Chord Overstreet (Glee), Freddie Prinze Jr (Scooby-Doo) e Justin Hartley (This Is Us). Tem também o segundo longa natalino brasileiros estrelado por Gkay, Vera Fischer e Sérgio Malheiros.

Filmes de Natal da Netflix em 2022 que já estão disponíveis:

Natal com Você

A pop star Angelina (Aimee Garcia) enfrenta uma crise na carreira e se recusa a compor uma canção de Natal para sair do buraco. Cansada, ela decide realizar o sonho de uma fã, a adolescente Cristina (Deja Cruz), para se reconectar com seu público. Na pequena cidade, a cantora encontra inspiração para um novo hit e ainda a chance de viver um amor verdadeiro com o professor de música Miguel (Freddie Prinze Jr.).

Uma Quedinha de Natal

Sierra (Lindsay Lohan) é uma jovem rica, mimada e herdeira de uma rede de hotéis. Poucos dias antes do Natal, ela sofre um acidente de esqui bem no momento em que recebia um pedido de casamento.

A protagonista perde a memória e é levada para o hospital de uma cidade pequena, onde fica à mercê da bondade dos moradores. Ela se hospeda na pousada do viúvo Jake (Chord Overstreet), que cuida sozinho da filha, Avy (Olivia Perez). Enquanto tenta se recuperar da amnésia, a patricinha se aproxima do bonitão mais do que poderia imaginar.

12 Presentes de Natal

Desempregada e sem um tostão no bolso, a pintora Anna (Katrina Law) decide virar personal shopper. Ela acaba sendo contratada para ajudar o publicitário Marc (Aaron O’Connell) com as compras de Natal. Ao trabalharem juntos, eles percebem o verdadeiro significado do Natal e ainda descobrem um grande amor.

Cena do filme '12 Presentes de Natal', disponível na Netflix Foto: Divulgação/IMDB

Tudo Bem no Natal que Vem

A comédia tem no elenco Leandro Hassum, Danielle Winits, Elisa Pinheiro, Louise Cardoso, Miguel Rômulo, Rodrigo Fagunes e José Rubens Chachá.

A história remete ao personagem de Hassum, Jorge, que fica ‘preso’ no dia de Natal, sem se lembrar do que ocorre no resto do ano até o Natal seguinte, precisando lidar com os acontecimentos da sua vida ao longo dos anos. Quando lançada, ficou entre os destaques de filmes nacionais na Netflix.

Na Terra do Natal

Jules Cooper (Nikki Deloach), uma empresária bem-sucedida, herda da avó a Terra de Natal, plantações de pinheiros em que costumava passar as datas comemorativas de fim de ano. Ela, então, precisa tomar a decisão de vender o lugar ou reabri-lo e assumir o controle dos negócios. Os planos da nova-iorquina começam a mudar quando se encanta pelos moradores da cidade e também pelo charmoso advogado Tucker (Luke Macfarlane).

Cena do filme 'Na Terra do Natal', disponível na Netflix Foto: Divulgação/IMDB

Trilogia de A Princesa e a Plebeia

Os longas A Princesa e a Plebeia, A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura e A Princesa e a Plebeia 3: As Vilãs Também Amam estão disponíveis no catálogo. O filme tem Vanessa Hudgens interpretando uma plebeia, uma princesa e uma vilã - envolta num roteiro com clima natalino. Em entrevista ao Estadão, a atriz falou sobre o sucesso da sua personagem.

Vanessa Hudgens em cena no filme 'A Princesa e a Plebeia' Foto: Mark Mainz/Netflix

A Família Noel 2

A sequência mostra que depois de herdar as rédeas do vovô Noel (Jan Decleir), Jules (Mo Bakker) entra no clima do Natal e se prepara para entregar presentes novamente na época mais movimentada do ano para a família. Mas tudo muda quando o menino recebe uma carta de uma garota com um uma pergunta intrigante.

Cena do filme 'A Família Noel 2' Foto: Divulgação/IMDB

Missão Presente de Natal

Uma base militar dos Estados Unidos, que distribui remédios, comida e brinquedos para 30 mil pessoas espalhadas por 56 ilhas no Oceano Pacífico todos os anos corre o risco de fechar e Erica (Kat Graham) precisa fazer com que o governo mudar de ideia. Para isso, terá que colaborar com o capitão ‘bonitão’ Andrew Jantz (Alexander Ludwig).

Outros filmes de Natal que vão ser lançados na Netflix:

Nosso Natal na Fazenda

Um pai viúvo herda uma fazenda poucos dias antes do Natal e planeja passar as festas de fim de ano no campo. Enquanto ele tenta se adaptar à vida no interior, os filhos armam um plano para viverem lá para sempre. O filme estreia dia 23 de novembro.

Cena do filme 'Nosso Natal na Fazenda' Foto: Mirrorball Films (Farm) Limited/IMDB

O Diário de Noel

O autor de best-seller Jake Turner (Justin Hartley) decide passar o Natal na casa onde cresceu para resolver questões sobre uma herança. Sem querer, ele encontra um diário que guarda segredos seus e da misteriosa Rachel (Barrett Doss). O escritor embarca em uma jornada com a mulher para confrontar o passado e descobrir um novo futuro. O filme tem estreia marcada para 24 de novembro.

Cena do filme 'O Diário de Noel' Foto: Divulgação/IMDB

Um Natal Cheio de Graça

A influenciadora Gkay, Sérgio Malheiros e Vera Fischer estrelam a segunda produção brasileira de Natal, marcada para o dia 30 de novembro. A comédia também traz no elenco Monique Alfradique, Nando Cunha, Letícia Isnard, Flávia Reis e Cezar Maracujá. Na trama, Carlinhos (Malheiros) decide levar a destrambelhada Graça (Gkay), que acabou de conhecer, para a mansão da família depois de descobrir a traição da ex-namorada.

Como tradição de todos os anos, os parentes celebram as festividades com uma ceia luxuosa que deixa a visitante impressionada. No entanto, a acompanhante do rapaz é capaz de botar a casa abaixo com sua paixão pela data. Com atitude rebelde, a jovem irrita a matriarca Lady Sofia (Vera) e ainda esconde um segredo.

O catálogo da Netflix ainda conta com outros longas como: Muito Perto para o Natal, Natal Sob Medida, O Príncipe do Natal, Crônicas de Natal, O Natal de Cinderela, O Natal está no ar, O Feitiço do Natal, Um Brinde Ao Natal: Luzes da Cidade, Um Menino Chamado Natal, Um Castelo para o Natal, Cartão de Natal, Eu odeio o Natal, Paisagem de Natal, Uma invenção de Natal e O Natal de Angela.