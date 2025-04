Final do BBB 25: programação especial terá reencontro com participantes; saiba tudo

BBB 25 acaba no dia 22 de abril, mas segue com programação especial com os brothers Foto: Globoplay/Reprodução

A reta final do Big Brother Brasil 25 já começou, e a grande decisão do reality está marcada para o dia 22 de abril. A transmissão da final será ao vivo, logo após Vale Tudo, na TV Globo e no Globoplay. Para quem perder o momento em tempo real, o episódio completo estará disponível na plataforma de streaming após a exibição na TV.

Após a coroação do vencedor, os assinantes do Plano Premium poderão acompanhar A Invasão, no Multishow. Comandado por Ana Clara, o programa levará o público de volta à casa do BBB, onde a apresentadora conversará com o campeão e os finalistas sobre os momentos mais marcantes da temporada.

PUBLICIDADE A programação especial também inclui os últimos episódios de dois conteúdos exclusivos para assinantes Premium: Big Show, que vai ao ar no dia 21 de abril, à meia-noite, e Mesacast BBB, que terá sua edição final no dia 22, às 20h. Encerrando a maratona do BBB 25, no dia 23 de abril, às 22h30, o Multishow exibe O Reencontro. O programa reunirá todos os participantes da edição para reviver os melhores momentos do reality e esclarecer pendências deixadas ao longo do jogo.