Formar casal é realmente uma boa estratégia no BBB?

O 15º Paredão do BBB 25 colocou frente a frente o casal Renata e Maike contra Vinícius. Na madrugada desta quarta-feira, 9, o baiano chorou após a formação da berlinda e desabafou com João Pedro sobre o desafio de enfrentar duas pessoas que agora vivem um relacionamento dentro da casa. “Ainda mais agora que eles estão juntos, fica mais difícil”, afirmou.

Maike e Renata no BBB 25 Foto: Reprodução/Gshow

A situação reacende uma pergunta comum nas temporadas do reality: formar casal é mesmo uma boa estratégia de jogo?

Casais que fortaleceram trajetórias

PUBLICIDADE Ao longo da história do BBB, alguns casais impulsionaram narrativas que marcaram as edições — para o bem ou para o mal. No BBB 5, Grazi Massafera e Alan formaram um casal que conquistou o público. A relação leve e respeitosa contribuiu para que ambos chegassem à final, com Grazi se tornando vice-campeã. No BBB 17, Emilly Araújo e Marcos Harter construíram uma aliança que, apesar da relação conturbada, garantiu proteção em votações importantes. A presença constante dos dois no centro das dinâmicas impulsionou Emilly até a vitória, enquanto Marcos acabou expulso da casa pouco antes da final. O casal é um bom exemplo de como o envolvimento afetivo pode tanto fortalecer uma trajetória quanto gerar conflitos que custam caro no jogo.

No BBB 7, Diego Alemão e Íris Stefanelli protagonizaram um dos enredos mais lembrados do programa. O relacionamento cheio de idas e vindas, em um triângulo com Fani Pacheco, movimentou a temporada e fortaleceu a imagem de Alemão como protagonista, o que contribuiu para sua vitória.

Ainda no início da história do reality, o BBB 3 também trouxe um casal de destaque: Sabrina Sato e Dhomini. O romance impulsionou a popularidade do brother, que se sagrou campeão da edição.

Quando o casal vira problema

Por outro lado, formar casal muitas vezes se transforma em um fardo. Um dos exemplos mais emblemáticos é o de Carla Diaz e Arthur Picoli, no BBB 21.

Escolhida para o paredão falso, Carla ouviu conversas externas e voltou ao jogo ainda mais confiante na relação com Arthur, sem perceber a diferença de investimento entre os dois. Ao se declarar publicamente para o brother, acabou se expondo a críticas e à falta de reciprocidade, o que prejudicou sua trajetória no jogo e contribuiu para sua eliminação semanas depois.

Em entrevistas posteriores, Carla afirmou que foi julgada pelas atitudes de outras pessoas e descreveu o impacto de descobrir, após sua saída, que a relação não era vista pelo público da mesma forma que ela imaginava. A atriz disse que enfrentou um “choque de realidade” ao participar do Café com o Eliminado no dia seguinte à eliminação, reconhecendo que “é muito delicado ser julgada pelas atitudes dos outros” e que o episódio serviu como aprendizado pessoal.

No BBB 20, Guilherme Napolitano e Gabi Martins também enfrentaram dificuldades após se envolverem romanticamente. A relação dos dois foi marcada por crises de ciúmes e instabilidades, agravadas pela aproximação de Guilherme com Bianca Andrade. O triângulo gerou desconfiança dentro e fora da casa, afetou o desempenho individual dos envolvidos e culminou na eliminação de Guilherme, que saiu com 56,07% dos votos em um paredão triplo contra Gabi e Pyong Lee.

Bianca Andrade também acabou eliminada algumas semanas antes, com 53,09% dos votos, em um paredão contra Felipe Prior e Flayslane. Apesar da eliminação, muitos fãs consideram que Bianca poderia ter rendido mais no programa, caso tivesse tido a oportunidade de se reposicionar no jogo.

Quase-casais também movimentam o jogo

Nem sempre é necessário oficializar um casal para que uma relação impacte o andamento do programa. No BBB 24, a aproximação entre Lucas Buda e Pitel gerou repercussão dentro e fora da casa.

Apesar de não terem assumido um namoro, a relação afetou alianças e se tornou assunto entre os participantes. Fora do confinamento, a então esposa de Buda, Camila Moura, anunciou a separação ainda durante o programa.

Durante uma visita à casa, Ivete Sangalo mandou um recado para Camila: “Beijo, Camila, sou mais você”, o que chamou a atenção do público, já que Buda ainda não tinha noção da repercussão que sua aproximação com Pitel causava fora do jogo. Dentro da casa, a amizade entre Buda e Pitel também gerou desconforto entre aliados, como Fernanda, que reclamou da proximidade dos dois.

Pitel foi a 16ª eliminada da temporada, com 82% dos votos em um paredão contra Alane e Beatriz. Após sua saída, ela afirmou que a relação com Buda era apenas de amizade. Buda deixou o programa algumas semanas depois, como o 19º eliminado, ao receber 64,69% dos votos em um paredão contra Alane e Isabelle. Fora da casa, ele também reforçou que a relação com Pitel não passou de uma amizade.

Outra menção honrosa é para Gizelly Bicalho e Marcela McGowan no BBB 20. A forte amizade entre as duas gerou torcida e especulações sobre um possível romance, o que influenciou alianças e movimentou a narrativa da temporada.

Embora as duas afirmassem, na época, que a relação era apenas de amizade, Marcela revelou posteriormente que elas chegaram a ficar após o programa, confirmando a química que muitos espectadores já percebiam dentro da casa.

Esses casos mostram que, em um jogo de convivência intensa, até a possibilidade de um envolvimento afetivo pode alterar dinâmicas e estratégias.

Casal no Paredão: vantagem ou risco?

Ter uma aliança afetiva pode trazer proteção em votações internas, mas não necessariamente garante apoio popular. Relações vistas como artificiais, estratégicas ou desiguais frequentemente geram rejeição e dificultam a permanência no jogo.

No caso de Renata e Maike, o fortalecimento da relação nas últimas semanas gerou preocupação entre os adversários, mas ainda é incerto se o público enxerga a união como um fator positivo. Nas redes sociais, houve divisão sobre a natureza do casal, com parte do público sugerindo que Renata teria cedido às investidas de Maike por estratégia de jogo.

A tensão de Vinícius após a formação do Paredão reflete a dificuldade de enfrentar uma dupla emocionalmente conectada, mas o resultado da votação vai, mais uma vez, revelar se formar casal ainda é uma estratégia eficiente no BBB.