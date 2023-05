Fotos de Chitãozinho e Xororó em filme com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães são divulgadas

Hoje é #DiaDoSertanejo e para comemorar com estilo temos um presentinho para vocês:



As primeiras fotos dos sertanejos que tanto amamos, Chitãozinho e Xororó (@chxoficial), em sua participação especial no filme #MinhaIrmãEEu 🎶



Vai ser sucesso! ✨✨ quem está ansioso?? pic.twitter.com/2LbKzgSaJB