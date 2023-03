Fred Nicácio chora ao ver cena de intolerância religiosa no BBB 23: ‘Isso machuca muito’

Na última semana, Tadeu Schmidt usou a transmissão ao vivo do Big Brother Brasil 23 para chamar a atenção dos participantes sobre diversidade religiosa. O discurso foi feito após a polêmica conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian, na qual diziam ter medo da religião de Fred Nicácio, adepto ao IFÁ, culto tradicional Iorubá. Na madrugada desta quarta-feira, 1º, então, o médico pôde assistir à cena pela primeira vez e não conteve o choro.

Em sua participação no Rede BBB, o sétimo eliminado do programa ficou em silêncio após ouvir as falas preconceituosas dos seus então aliados de jogo. Na sequência, Fred Nicácio lamentou a atitude, descartando que tenha sido algum tipo de interpretação equivocada. “Isso é intolerância religiosa!”, pontuou.

Nada abalou mais o Fred do que descobrir que sofreu intolerância religiosa no programa. Força, Fred! 🙏🤎✨ #BatePapoBBB pic.twitter.com/L1XiFPR5xK — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) March 1, 2023

“Isso é muito sério. Isso machuca muito! Isso mata pessoas do Brasil inteiro, destrói fé, aniquila pessoas. É muito grave”, refletiu o médico.

Ele, ainda, demonstrou agradecimento pela atitude de Tadeu, afirmando que “não fazia ideia” no momento. “Eu jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo por trás desse cenário. É muito sério associar religiões de matrizes africanas a maldade, a perversidade, a desejos ruins”, declarou.

Por fim, o médico observou: “São três pessoas brancas falando sobre isso, então você vê que é além da intolerância religiosa. É racismo religioso”.