Fred Nicácio comenta passagem pelo BBB 23 e declara torcida para Domitila

Nesta quarta, 1°, Fred Nicácio foi o convidado do Café da Manhã do Eliminado, no Mais Você. O brother deixou o BBB 23 no Paredão desta terça, 28, com 62,94% dos votos.

No bate-papo com Ana Maria Braga e o Louro Mané, o médico disse que se sente vitorioso de ter ficado no Top 15 e comentou sobre a comemoração do quarto deserto após sua eliminação. “Acho super legítima, tem que comemorar mesmo, porque é muito bom quando um aliado seu no jogo volta de um paredão. Essas emoções tem que ser acolhidas. Achei legal o recado dele [Sapato], quando ele pede desculpas e reconhece, achei legal ele falar coisas pra mim. Quando saí do jogo, fui até ele, dei um abraço e falei: ‘O que está no jogo, ficou no jogo’”.

Intolerância religiosa

Em seguida, Nicácio desabafou sobre a intolerância religiosa que sofreu dentro do reality. Tudo começou quando Cristian foi contar para o casal Gustavo e Key que tinha percebido algo estranho durante a madrugada no quarto em relação ao médico. Na verdade, Fred apenas não estava enxergando por conta do escuro.

“Me bateu uma tristeza tão grande porque, nesta altura do campeonato, sofrer intolerância religiosa, para além disso, racismo religioso. São três pessoas brancas falando sobre isso. Você é julgado com fazendo algo de mal para alguém a partir da sua religião. Eu queria ver se fosse eu com um terço de Nossa Senhora se alguém iria ter esse medo ao ponto da Key falar que queria apertar o botão para sair. Isso é muito sério. É muito grave”, afirmou.

Fred explicou porque fez uma figa, gesto que é feito com o intuito de resguardo contra malefícios, após uma conversa com Cristian sobre o assunto. “Em momento algum acreditei naquela conversa. Eu me protegi contra o ataque espiritual que o Cris estava fazendo contra mim ali. Aquela historinha: ‘Ai, poderia ser qualquer pessoa’. Mentira. Uma pessoa que demonstrou tanta falsidade, periculosidade, armação e persuasão, jamais iria me ganhar naquele papinho furado. Eu já estava vacinado contra ele. Uma coisa que eu não faço é transformar o vilão em vítima, por isso, não deixei de apertar a mão dele para que ele saísse falando: ‘Fui dar a mão pra ele, ele não quis me dar a mão’”.

O Jogo

Nicácio também ressaltou sua estratégia de jogo ao não falar para Bruna Griphao que Cara de Sapato e Amanda mudaram de assunto quando a atriz chegou para conversar com os dois em uma festa. “Assumi essa estratégia de jogo porque tenho a certeza de que informação é poder. Dentro de um jogo onde todo mundo precisa saber de algo, e eu sei de algo além do que as pessoas sabem, eu tenho muito mais poder sobre isso. A minha intenção era acabar com essa coisa de grupos”.

Fred destacou que seu maior arrependimento foi ter confiado em cowboy e Key, além de dizer que Aline Wirley ainda está com medo de jogar e que Cristian fez jogo sujo. O médico declarou a sua torcida para Domitila Barros.

Fred Nicácio fala sobre seu maior arrependimento dentro do jogo: "ter confiado cegamente no cowboy e na Key." #BBB23 #RedeBBB #MaisVocê

Amor livre

Quem também deu as caras no programa foi Fabio Gelonese, especializado em odontologia cosmética e marido do ex-BBB. O casal vive uma relação aberta e está junto há três anos.

Perguntado se sentiu ciúmes do beijo entre o companheiro e o ator Gabriel Santana, ele nega. “Eu não fiquei com ciúmes. Quando os nomes saíram, eu olhei e falei: Gabriel. Se eu achei que ia acontecer algo com alguém, seria com ele. Só que eu achei que iria demorar mais um pouco”, disse Fabio de forma bem humorada.









