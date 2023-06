Gabriela Prioli e Astrid voltam a se encontrar no ar após polêmica do São João; veja como foi

As apresentadoras Gabriela Prioli e Astrid Fontenelle voltaram a se encontrar no programa Saia Justa, do canal GNT, após uma discussão sobre festas de São João. O caso havia repercutido nas redes sociais na última semana por conta da forte discordância entre as duas sobre tradições nas festas juninas.

Nesta quarta-feira, 28, o assunto não passou batido e voltou a ser abordado logo no início do programa. Larissa Luz e Bela Gil, também apresentadoras do Saia Justa, brincaram sobre a situação e questionaram uma suposta ausência das colegas.

“Será que Astrid e Gabi vem?”, questionou Bela. “Não era para terem chegado?”, perguntou Larissa, que começou a rir. Logo em seguida, as duas apareceram entrando nos estúdios e discutindo se o correto é colocar purê de batata no cachorro quente. O assunto foi tema de uma postagem no Instagram feita por Gabriela após a repercussão do caso, dizendo que esse era o verdadeiro motivo da discussão entre as duas.

Astrid Fontenelle disse que 'mulheres podem debater sem se tornarem inimigas'. Foto: Reprodução de vídeo/GNT

Elas, então, reafirmaram que está tudo bem. “Mulheres podem debater sem se tornarem inimigas”, disse Astrid. “A gente não precisa e nem quer impor certeza de nada. É muito melhor trazer mais questões e mais pontos de vista para que a gente possa incitar esse debate fora daqui”, completou Gabriela.

Astrid contou que as duas se sentiram “realizadas” depois de o debate sair do programa e ser tema nas redes sociais. “É uma delícia quando o debate sai do sofá e ‘pula’ para todos os lugares. A ideia do Saia Justa sempre foi essa”, afirmou. “E a gente adora quando o debate inclui respeito com as opiniões diferentes”, finalizou Gabriela.

Assista ao trecho em que Astrid e Gabriela voltam a abordar o debate sobre festas de São João no Saia Justa:

Continua após a publicidade





Entenda o que aconteceu

Em um programa especial sobre festas de São João, as apresentadoras começaram a debater o tema “dinheiro x tradição”. Astrid se queixou de um momento em que foi a uma festa junina “dançar forró e comer amendoim cozido”, mas acabou encontrando “uma festa de axé”. “Não, não dá. Eu acho que não dá pelo Brasil, não pelo meu gosto. É uma festa de São João”, disse.

Gabriela, então, começou a argumentar sobre o quanto a cultura brasileira é ampla. “Não dá para você. Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. O que talvez as pessoas estivessem esperando era justamente o que foi oferecido. [...] Acho que o que vale a pena pensar primeiro é: ‘O que é o São João tradicional?’ [...] Então, qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer o que é São João?”, questionou.

“A gente talvez tenha um marco temporal pelos livros de História, mas, para mim, tradição não é só o livro de História, tradição é prática, o que ele se tornou quando chegou aqui no Brasil”, comentou Astrid. “Você diz: ‘Para mim é’. A morte do meu mundo não é a morte do mundo, o fim do meu mundo, não é o fim do mundo”, rebateu Gabriela.

“Não tenho problema em dizer ‘para mim é’, porque eu estou dando a minha opinião e a minha opinião não é a de todo mundo, mas é opinião de muita gente que quer manter a tradição, e não quer perder essa parte da História, sobretudo nordestina, tão forte, tão bonita, que movimenta realmente muita coisa”, finalizou Astrid.

Continua após a publicidade

Assista ao momento: