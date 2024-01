Galvão Bueno volta para a Globo em novo quadro; entenda

Os fãs de Galvão Bueno podem comemorar sua volta à Rede Globo, mas, ao que tudo indica, ela será bem diferente. O narrador retorna à emissora, mas no setor de entretenimento: ele terá um novo quadro no programa É de Casa, exibido nas manhãs de sábado. A informação foi confirmada pela assessoria da Rede Globo em nota enviada ao Estadão.

Leia também: Poderiam até acabar com esse prêmio’, afirma Galvão Bueno sobre The Best

Ainda de acordo com a nota, o quadro está em desenvolvimento e a emissora vai divulgar mais detalhes em breve.

A nova empreitada se dá após a mudança contratual de Galvão com a Rede Globo. Em 2023, ele se desligou da área esportiva. O novo vínculo com a emissora, firmado até o final de 2024, permite que o locutor estreite os seus laços com campanhas publicitárias.

Atualmente, Galvão está no YouTube, com o canal GB, em parceria com a Play9. Por lá, faz crônicas esportivas e comenta notícias do universo do futebol.

Leia também: Luís Roberto revela a Galvão origem do ‘sabe de quem?’ e história por trás dos ‘negros maravilhosos’

Ícone da narração

Continua após a publicidade

Dono de uma das vozes mais marcantes da narração esportiva, Galvão Bueno ganhou notoriedade como o narrador oficial da seleção brasileira na Globo, participando da cobertura do tetracampeonato mundial, em 1994, e do penta, em 2002. Versátil, ficou conhecido por narrar as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 e, mais recentemente, foi a voz do ouro de Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio.