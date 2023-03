‘Ghosted’: Apple TV+ divulga trailer de ação estrelada por Ana de Armas e Chris Evans; assista

Nesta segunda-feira, 6, a Apple TV+ divulgou o trailer de Ghosted: Sem Resposta, novo longa de ação estrelado por Ana de Armas e Chris Evans.

Na trama, Cole, personagem de Evans, se apaixona por Sadie, interpretada por Ana. Ele se frustra, porém, quando sofre um “ghosting”, termo coloquial usado para quando uma pessoa sofre um término repentino e, posteriormente, é ignorada por quem estava se relacionando.

Na trama, personagem de Chris Evans sofre um 'ghosting' de agente vivida por Ana de Armas. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Apple TV+

Certo de que Sadie é sua alma gêmea, ele parte em busca dela em Londres, na Inglaterra. Lá, o personagem é sequestrado e descobre que a amada é uma agente secreta.

Além de Evans e Ana, o filme também traz nomes como Adrien Brody, Mike Moh e Amy Sedaris. No Brasil, o longa chega ao catálogo do Apple TV+ no dia 20 de abril.

Assista ao trailer de Ghosted: