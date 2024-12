Gil do Vigor comandará bate-papo no BBB 25; veja apresentadores confirmados

“Foi aqui que pediram mais novidades sobre o BBB 25? Então, toma! É isso mesmo, Brasil! Quem aí já está ansioso para conferir o bate-papo com o eliminado no Gshow e no Globoplay, e repercutir tudinho sobre o jogo com essa dupla incrível?”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais da Globo.

O ex-BBB comentou sobre as expectativas para o novo trabalho. “O bate-papo com o eliminado é um momento muito importante em que as pessoas esperam para ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade. Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa”, disse em entrevista divulgada pela emissora.