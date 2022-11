Gkay e Sérgio Malheiros se envolvem em confusão no trailer de ‘Um Natal Cheio de Graça’, da Netflix

Publicidade

Gkay e Sérgio Malheiros viverão trapalhadas na próxima comédia romântica Um Natal Cheio de Graça, da Netflix. No trailer divulgado nesta terça-feira, 1º, os atores se envolvem em várias confusões depois de Carlinhos, personagem do ator, descobrir uma traição inesperada de sua parceira.

Graça, vivida pela influenciadora, decide se passar pela namorada do amigo para esconder a situação de seus familiares. Eles vão juntos a uma festa na mansão de Lady Sofia, interpretada por Vera Fischer, aprontam muito e deixam os convidados desconfiados.

Sergio Malheiros, Gkay e Vera Fischer

Um Natal Cheio de Graça é o segundo filme brasileiro e natalino da gigante do streaming. Leandro Hassum protagonizou o primeiro longa da categoria, Tudo Bem No Natal Que Vem, em 2020.

Monique Alfradique, Nando Cunha, Victor Meyniel, Letícia Isnard também estão no elenco do filme, que conta com direção de Pedro Antônio e roteiro de Carol Garcia.

Assista: