‘Glass Onion’: Rian Johnson revela insatisfação com título de sequência de ‘Entre Facas e Segredos’

Glass Onion: Um Mistério Knives Out, a tão aguardada sequência de Entre Facas e Segredos, chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira, 23, e já conquistou o público. O longa apresenta um novo mistério que envolve o detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, desta vez em uma ilha grega paradisíaca.

Rian Johnson, o diretor responsável pelo longa, porém, revelou não ter gostado do nome escolhido para a sequência. Glass Onion: Um Mistério Knives Out traz o nome do primeiro longa (Knives Out é o título original), o que desagradou o cineasta.

'Glass Onion: Um Mistério Knives Out' estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira, 23. Foto: John Wilson/Netflix

Segundo Johnson, a intenção dele seria a de tornar os dois filmes “independentes”. “Honestamente, estou revoltado por termos Um Mistério Knives Out no título. Eu queria que fosse chamado apenas de Glass Onion”, contou o diretor em entrevista à revista norte-americana The Atlantic.

Ele diz entender a escolha, já que os espectadores precisam saber que o longa é uma sequência, mas defendeu a sua escolha inicial.

“Eu entendo, e eu quero que todo mundo que gostou do primeiro saiba que esse é o próximo da sequência, mas também todo o apelo, para mim, é que é sempre um novo romance na prateleira. Mas há uma gravidade de mil sóis em torno da narrativa serializada”, pontuou.

Lançado em 2019, Entre Facas e Segredos tinha um elenco de peso com nomes como Chris Evans e Ana de Armas. O longa foi um grande sucesso de público, arrecadando quase US$ 313 milhões – cerca de R$ 1,6 bilhão.

Agora, Glass Onion: Um Mistério Knives Out traz um elenco diferente, mantendo Daniel Craig como Benoit Blanc, mas apresentando Edward Norton, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Dave Bautista e Janelle Monáe.

